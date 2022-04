Cartas de lectores

El cambio climático, se puede apreciar como pequeñas pérdidas de la calidad de vida, a veces graduales, otras no tanto, a las que los seres humanos no deberíamos adaptarnos tan fácilmente, por eso las acciones para oponerse al mismo dependerán de cuanto nos afecte a nivel individual, y colectivo. Una forma de encarar acciones que ayuden al medio ambiente y moderen los efectos del cambio climático es cuidar que el arbolado urbano no sufra disminuciones en su cantidad y en su calidad, para que siga cumpliendo con su función de aportar oxígeno y con la sombra, bajar algo la temperatura del verano tucumano. La OMS (organización mundial para la salud), aconseja 10 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, en una ciudad. En San Miguel de Tucumán, el crecimiento urbano se ha hecho con un enorme déficit de espacios verdes y abiertos. Si analizamos los parques, en los últimos años ha habido una importante privatización de espacios verdes. El tema de las inundaciones urbanas, es otro tema ligado al cambio climático que permanece sin solución, las precipitaciones son el disparador de este fenómeno, pero la existencia de una ciudad de envergadura provoca alteraciones sobre el medio físico, de suficiente magnitud como para generar cambios climáticos a escala local: en la ciudad hace más calor, en la ciudad llueve más. Al respecto, hay que tener en cuenta que el caudal que provoca inundaciones no es el total llovido, sino aquella porción que supera la capacidad de desagüe del sistema.