¿Cómo hacemos para romper los pactos de silencio?

- Le editaría un compilado de testimonios de todos estos años de charlas con mis alumnos para que pudiera comprender. ¿Sabe lo que se siente cuando se escucha a un chico decir que preferiría menos cosas materiales y más tiempo con sus padres? ¿Sabe lo que se siente cuando se escucha a un chico decir que entiende lo que desde el colegio se le plantea pero que son sus padres quiénes no entienden? ¿Sabe lo que se siente cuando se escucha a un chico decir que sus padres ocupan el lugar de adolescente que le corresponde a él? ¿Sabe lo que se siente cuando se escucha a un chico decir que necesita sentirse aceptado, aunque ello no coincida con las expectativas de sus padres? ¿Sabe lo que se siente cuando se escucha a un chico decir que sus padres no lo registran?