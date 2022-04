Julio Paz, un hombre que dejó una huella imborrable

Otro ex dirigido suyo en la época del resurgimiento de los de Marcos Paz fue Adalberto Páez Márquez, que lo recordó con mucha emoción: “Julio me formó en varios ámbitos, como jugador y como persona. Salimos dos años seguidos campeones (1977 y 1978). Era uno más del grupo, muy querido por todos. Lo que me marcó fue una frase que decía: ‘hay que apuntarle a las estrellas para pelearle al águila’. Entregó la vida a todo el rugby Tucumán, no sólo de Tucumán Rugby”, concluyó.