Cartas de lectores II: Invasión a la privacidad

Leía con mucha atención la carta del Sr. Fernando Saade (20/04) y la de la Sra. Hilda Ponce (21/04) y comparto totalmente lo que ambos lectores dicen sobre el tema de ser espiados por personas ajenas a nuestro círculo. También escuché a la docente Mariana Bonano en lo que dijo sobre la Sra. Viviana Canosa, que un alumno irrespetuoso grabó sin consentimiento y de forma anónima en un video para mandar al programa de Canosa. Jamás escuché en los tres minutos aproximadamente que dura ese video clandestino que la Sra. Bonano esté adoctrinando, como mucha gente la acusó; solo dio un punto de vista -que comparto- de que la Sra. Canosa no es una verdadera periodista, sino que su programa es algo paupérrimo y escandaloso, Y existe porque hay gente que ve lo que se denomina “TV Basura”. Particularmente no veo TV porque no es de mi agrado, pero lo que dijeron Saade y Ponce va por otro lado, que es el respeto a las personas y la intimidad de las mismas. Leía que un lector dijo que las escuelas no son logias, pero tampoco son un conventillo. Son un lugar donde un docente enseña a sus alumnos sobre un tema específico, donde hay debates y donde el docente interactúa con sus aprendices; por lo menos cuando yo estudiaba en la escuela era así, no sé ahora. El mundo ha cambiado, por ende la tecnología ha entrado a la educación para ser usada para el bien y para aprender a que es una herramienta formidable para estudiar, cosa que en mi juventud no tuve, solamente de manuales y yendo a la biblioteca. ¿Por qué filmó el alumno a la docente? No sé, a lo mejor buscó un minuto de fama en la TV. Todo es posible, pero el respeto está ante todo y es lo que perdieron esta sociedad y nuestro país. Creo que lo más sensato era que el alumno, si no se sintió a gusto en la clase, hubiese ido al rectorado y elevado una queja y no haber hecho este circo mediático. No estoy a favor de nadie, solo estoy a favor de que respeten la privacidad de las personas.