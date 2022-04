Cinco razones para entender el significado de la ocupación de Mariúpol

Los últimos soldados de la unidad no se entregaron ni se marcharon de Mariúpol, sino que continuaban escondidos en la gigantesca planta soviética de acero denominada Azovstal junto a un número indeterminado de civiles sin agua, comida ni medicamentos, según reportó The New York Times. Se trata de la fábrica que Putin ordenó bloquear para que “ni una mosca se escapara”.