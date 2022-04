Un oftalmólogo cura de cataratas en 15 minutos a los más necesitados

Las historias de decenas de personas a las que este médico les cambió la vida son emocionantes y conmovedoras. "Una mujer que no conocía la cara de sus bisnietos, hacía cuatro años que estaba ciega, ellos habían nacido y no les conocía la cara, cuando le operamos el segundo ojo me dijo que conoció a sus bisnietos, son cosas que no son menores", relató Gerardo.