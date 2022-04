Conflicto en La Costanera: "Muchos funcionarios están muy disociados con la realidad"

“Es muy difícil que un administrativo pueda entender desde el escritorio lo que se vive en el barrio. Quizás, él come todos los días, pero acá la gente no come todos los días. La comida ayuda a organizarnos. Aquí, hay chicos que, por el consumo de pasta base, están en situación de desnutrición; pasan tres o cuatro días sin comer. Hay una disociación entre lo que pasa en el escritorio y la realidad”, añadió.