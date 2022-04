Copa de la Liga Profesional: presiones en el aire

Con la agenda semanal despejada de fechas coperas, el torneo local aprovechará estos días para avanzar en su apretado cronograma, sometiendo a los equipos al desgaste de varios partidos en pocos días. Ayer se lanzó la primera tanda de la fecha 11, y hoy continuará con la presentación de, entre otros, River y Boca. Si bien por ahora ambos están bien encaminados en el orden clasificatorio de sus respectivas zonas, ninguno puede darse el lujo de aflojar el ritmo. Tal vez el “Millonario” tenga un margen de error menos estrecho, teniendo en cuenta que marcha segundo en la Zona 1, habiéndose alejado a cinco puntos del quinto puesto. Sin embargo, tiene un par de factores de presión. El primero es que su rival de hoy a las 19 es Talleres, el último del grupo (con un punto menos que Atlético), por lo que otro resultado que no sea el triunfo tendrá sabor a poco.

La segunda cuestión es menos circunstancial: sus últimos triunfos no estuvieron acompañados de la superioridad que suele imponer el equipo de Marcelo Gallardo. De hecho, Banfield lo complicó bastante el domingo, por lo que a la par de acercarse un poco más a la clasificación, aparece el objetivo de recuperar solidez futbolística.

De todos modos, el panorama en Núñez es bastante más relajado que en La Boca, donde los días de buen clima son una rareza. A la espuma por el drama de Eduardo Salvio (volvió a figurar entre los concentrados tras el violento episodio con su ex pareja) se le superpuso la cada vez más tirante relación entre Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme. Entrenador y vicepresidente vienen sosteniendo desde hace tiempo una guerra fría, que tiene al primero bajo la presión de conseguir resultados para conservar su puesto. Lo cierto es que el juego de Boca no convence y ciertas actitudes dentro del plantel también hablan de falta de respaldo de los jugadores hacia el DT. Un mal resultado (sobre todo si el rendimiento no levanta) le daría crédito a Román en su intención de buscarle sustituto al ex volante central.

OPORTUNIDAD. Un triunfo sobre el “Tomba” podría traerle a Boca algo de tranquilidad. La necesita. CABJ

La actividad de hoy la abrirán Newell’s y Banfield a las 14, y le seguirá la visita de Racing a Patronato desde las 16.30. A esa misma hora, jugarán Vélez-Central Córdoba. A las 19, chocarán Lanús y Central.

A las 19

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Rafael Pérez, Matías Catalán y Ángelo Martino; Matías Esquivel, Juan Méndez, Rodrigo Villagra y Héctor Fértoli; Michael Santos y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonathan Maidana, Héctor Martínez y Elías Gómez; José Paradela, Bruno Zuculini, Tomás Pochettino y Agustín Palavecino; Juan Quintero y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Talleres.

Por TV: TNT Sports.

A las 21.30

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Frank Fabra; Óscar Romero o Aaron Molinas, Guillermo Fernández y Juan Ramírez; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Ezequiel Ceballos. DT: Sebastián Battaglia.

Godoy Cruz: Espínola; Elías López, Gianluca Ferrari, Néstor Breitenbruch y Franco Negri; Nelson Acevedo y Gonzalo Ábrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude y Matías Ramírez; Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Boca.

Por TV: Fox Sports Premium.

Ezeiza también late

Con el propósito de acostumbrar a los juveniles al ambiente de La Bombonera, la dirigencia hizo colocar máquinas en el predio de Ezeiza que emulan el famoso “latido” del estadio cada vez que la hinchada se mueve.

Abrieron la fecha 11

Barracas Central le ganó 1-0 a Arsenal y San Lorenzo cortó la mala racha al vencer 2-1 a Unión. Colón igualó 1-1 con Huracán y el líder de la Zona B, Estudiantes, venció 2-1 a Tigre.