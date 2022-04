"Alfaro está en el peor momento de su gestión; ataca a Jaldo como estrategia", afirmó Gonzalo Monteros

El legislador jaldista Gonzalo Monteros (Frente de Todos) expresó duras críticas a la administración del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (PJS-Juntos por el Cambio), en medio de los dardos cruzados con la Casa de Gobierno.

"En este contexto, en donde Alfaro sin dudas pasa el peor momento de su gestión, decidió atacar al gobernador Osvaldo Jaldo cómo estrategia política, para desviar la atención de los medios y la sociedad. Cada día qué pasa, es un día menos de Alfaro en (la) Capital; él y la gente lo saben", afirmó el bandeño.

En los últimos días, se sumaron distintos "rounds" entre el jaldismo y el alfarismo, incluyendo declaraciones de ambos protagonistas.

"La gestión de Osvaldo Jaldo se tiene que poner a gobernar. Y gobernar no es aumentar el número de ministerios, sino mejorar los indicadores sociales y económicos de la provincia", había expresado el intendente capitalino.

Ante esto, el titular interino del Poder Ejecutivo salió con los tapones de punta. "Alfaro se convirtió en el primer intendente invisible de San Miguel de Tucumán, por su no presencia en la pandemia; además de su no presencia en la lucha contra la inseguridad y por su no presencia en el flagelo de las inundaciones. Y ni hablar en la no soluciones para los vecinos", arremetió.

Ahora, a la polémica se agregan los dichos del hijo del intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros.

"Extrañamente, San Miguel de Tucumán se convirtió en un municipio huérfano, sin autoridades que se responsabilicen de los problemas", sostuvo Gonzalo Monteros. Y agregó: "la falta de obra pública en desagües pluviales; de mantenimiento de las calles y arterias principales; y la falta de decisión política de hacer frente al problema de la inseguridad, como muchos otros municipios, han llevado a los capitalinos a hacer durísimas críticas a la persona y gestión de German Alfaro como intendente".