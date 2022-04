Los Pumas 7s, campeones en Canadá

Santiago Gómez Cora cosechó otro logro con el seleccionado argentino de rugby, luego de obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio: con la versión seven de los Pumas se consagró campeón en el circuito World Seven Series. En la final el equipo derrotó a Fiji, doble campeón olímpico, por 29 a 10.

De titulares ingresaron Germán Schulz, Felipe del Mestre, Rodrigo Isgro, Lautaro Bazán Vélez, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

El comienzo para los Pumas no fue bueno, según cuenta una nota de La Nación. Pero el equipo argentino reaccionó, y el Moneta dejó a todos atrás para apoyar su try (convertido por Wade), y pasar al frente 7-5. Sobre el final de la primera parte, Vera Feld quedó abierto y recibió para irse solo al try. De esa salida inmediata, capturó Del Mestre y terminó Moneta para sellar la primera parte con un 17-5.

El comienzo de la segunda parte tampoco resultó bien para los Pumas, que se quedaron con un jugador menos por la amarilla a Wade. De un scrum, salió el ataque que culminó en try Jerry Tuwai: 17-10.

Pero como ocurrió en el primer tiempo, el seleccionado se recuperó: Moneta juntó marcas y recibió el apoyo de Del Mestre, que llegó al try, y con su propia conversión llevó la diferencia a 24-10. El alivio total llegó en el final con un nuevo try, otra vez a cargo de Del Mestre, para sellar el 29-10.

En las seis etapas de la temporada del Circuito Mundial de Seven, los Pumas siempre estuvieron entre los mejores ocho. Lograron tres medallas de bronce y en una ocasión, en el Seven de Málaga, en febrero, estuvieron a un paso del oro, pero cayeron en la final con Sudáfrica.

Fiji, que venía de ganar el oro en Singapur, había llegado a la final luego de vencer a Samoa por 45 a 5.

La próxima cita del World Rugby Seven Series se disputará del 20 al 22 de mayo en Toulouse, Francia.