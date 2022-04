Hockey: “Lo hice por mi país”

Gonzalo Cabrera Terrazas

LG Deportiva

Respira hockey las 24 horas del día. Con la televisión encendida en el partido entre Las Leonas y Estados Unidos, por la Pro League, esperaba en su hogar Paula Santamarina tras regresar de Sudáfrica, donde obtuvo el quinto puesto en el Mundial Junior sub-21 de hockey con Las Leoncitas.

La delantera de Tucumán Rugby arribó ayer por la mañana a nuestra provincia, tras largas horas de viaje, y fue recibida con todo el cariño de familiares y amigos, quienes organizaron una hamburgueseada para celebrar su vuelta. Claro, no era para menos: “Pauli” anotó un doblete en la goleada por 10 a 0 ante Corea del Sur, en la que fue consagrada como la mejor jugadora del partido.

Un dato que sirve para darle todavía mayor magnitud a esto último es que todo consiguió estando lesionada. En el último entrenamiento previo al viaje hacia Sudáfricano, Santamarina recibió un fuerte bochazo, que culminaría con una fractura del quinto metatarso del pie derecho. “Fue durísimo, porque me enteré estando allá. Me dolía mucho el pie. Dos días antes del debut, en los estudios me salió que estaba lesionada, así que me perdí los primeros partidos. No me lo esperaba, venía todo muy bien. Iba mentalizada y disfrutaba un montón”, relató Paula, hija del “Cheto” José Santamarina (referente del rugby argentino) y de Valeria García (ex jugadora de Universitario).

Desconsolada por la lesión, Paula se vio obligada a perderse los dos primeros partidos de la Fase de Grupos ante Austria (8 a 0) y Corea (2 a 0). “Es lo que me tocó. En ese momento, sentí que se me caía el mundo. Que era lo peor de la vida. No le veía nada positivo”, confesó “Pauli”, de 19 años.

Sin embargo, gracias al apoyo del DT y del cuerpo médico pudo regresar en la última fecha de la primera fase, en la victoria ante Uruguay por 4 a 0. “Tuve una charla con el técnico Fernando (Ferrara), el médico y el preparador físico. Les dije que yo quería jugar como fuera, no me importaba”, contó Santamarina. “Lo hice por el país, por la camiseta que estaba usando y por mis compañeras. Me venía preparando desde hacía mucho tiempo. Esto es un premio”, añadió la jugadora, que lució el 17 en la espalda.

Por recomendación de los médicos, Santamarina miró desde el banco la dura derrota ante Alemania, por 4 a 1, en cuartos de final; y el play off al duelo por el quinto y puesto ante Estados Unidos (2 a 0). “Planteó muy bien el partido. Apostaron a su juego. Marcaron la diferencia. Nos sirve como aprendizaje. Son equipos muy buenos, que se entrenan un montón”, dijo sobre las alemanas, que cayeron en la final del torneo con Holanda.

Feliz por su presente, Paula contó sus sensaciones tras anotar un doblete ante Corea del Sur. “En ese momento, te juro que sentía una alegría y emoción inmensa. Unas ganas de llorar, pero de la felicidad. Verla a todas mis amigas, que venían a abrazar y estaban contentas por mí también. Me llena de orgullo”, explicó.

Aún en shock por lo que logró, Santamarina asegura haber cumplido un sueño, y que irá por más. “Desde chiquita que soy muy fanática. Mi objetivo es volver a jugar el próximo Mundial. Es lo más lindo del mundo”, finalizó.

Las Leonas se despidieron con otra victoria

En el segundo juego ante Estados Unidos por la FIH Pro League, Argentina ganó 3-0. Victoria Sauze fue titular en el último partido del equipo en el país antes del Mundial que se jugará en julio.