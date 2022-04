Un hombre ganó la Lotería y no puede cobrarla por ser indocumentado

Un hombre de 28 años que vive en Bélgica pero es de nacionalidad argelina, ganó US$270.000 y no puede cobrar el premio por no tener la documentación. Se trata de uno de esos golpes de suerte en los que se compra un boleto y se raspa el cartón en busca del gran premio.

Como la suma de dinero es demasiado grande para ser pagada en efectivo y se requiere de una cuenta bancaria, el joven no puede abrirla ya no no cuenta con los papeles que el banco le solicita.

Según la emisora belga VRT, el ganador no solamente no tiene documentos de identidad válidos, sino que tampoco cuenta con un lugar permanente para vivir.

Por su parte, el abogado del joven, Alexander Verstraete, dijo a la agencia de noticias AFP: “"Estamos buscando esos documentos que puedan probar su identidad. Tendrá que contactar a su familia en Argelia" y señaló que su cliente quiere usar el dinero para construir una nueva vida en Bélgica.

En un acto de solidaridad, uno de los amigos del hombre, quien tiene los papeles en regla, intentó reclamar las ganancias en su nombre, pero fue en vano. Además, tanto el como otros dos que lo acompañaban fueron detenidos porque las autoridades sospecharon que habían robado el cartón ganador.

Actualmente, el cartón ganador está ahora en manos de un tribunal de la ciudad de Brujas. Verstraete dice que las autoridades prometieron no deportar al hombre hasta que haya recibido el dinero del premio.

El afortunado ganador había salido de Argelia hace cuatro meses tras viajar en barco a España, según medios belgas. Desde allí atravesó a pie España y Francia antes de llegar a Bélgica.