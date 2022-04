Más allá de la covid-19, ¿de qué se trata el síndrome manos-pies-boca?

La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado que en los últimos dos años las enfermedades causadas por virus estacionales hayan disminuido. Pero a medida de que bajan las temperaturas, y con el regreso de la presencialidad en los lugares de trabajo y en los centros educativos, aquellas comienzan a resurgir.

Uno de los padecimientos más comunes en esta época del año es el denominado "Síndrome de manos, pies y boca". Durante las últimas semanas, la Provincia de Buenos Aires, Jujuy y algunos países de Latinoamérica han admitido un aumento de casos. LA GACETA consultó a una especialista para conocer de qué se trata y cuáles son sus causas.

"Es una enfermedad viral, producida por un virus denominado coxsackie, de la familia de los enterovirus. Generalmente afecta a bebés y a niños menores de cinco años. Pero aunque no es frecuente, también puede afectar a adultos", explicó la médica infectóloga pediatra, Victoria Meyer.

La profesional precisó, además, que se trata de un virus estacional que aparece durante el otoño y el invierno, sumamente contagioso y que se propaga por medio de la tos, de los estornudos, del contacto directo con una persona que se encuentra enferma o con objetos contaminados, como superficies, juguetes, entre otros.

Los síntomas pueden ser variados. "Los pacientes pueden presentar llagas dolorosas en la boca, sarpullidos en las palmas de las manos y en la planta de los pies -también pueden aparecer en otras partes del cuerpo-, dolor de garganta o fiebre", enumeró Meyer.

Indicó que la infección tiene un período de incubación de cuatro a seis días, y no tiene un tratamiento específico. "En la mayoría de los casos no es grave y desaparece sola. Los papás y mamás deben prestar atención en el caso de que los niños no quieran comer debido a la molestia que pueden generar las llagas. También es importante una adecuada hidratación durante el transcurso de la enfermedad", puntualizó.

Recomendaciones

Una de las claves para que el coxsackie no afecte a los más pequeños del hogar es extremar durante el período otoño-invierno las medidas de higiene. "Es fundamental el lavado de manos de manera constante, con agua y con jabón, durante al menos 20 segundos; en especial, antes de la comida. Limpiar y desinfectar las superficies y los juguetes. Evitar compartir con personas infectadas", recomendó.

Añadió que otra medida que se recomienda para evitar la transmisión es que los niños no acudan al jardín en caso de contar con el diagnóstico de la patología. "Es mejor evitar las actividades hasta que la lesión desaparezca", finalizó la médica.