Alta inflación: tiempo de actuar con cautela

Desde esta semana la nueva canasta de frutas y verduras y el renovado programa de "Precios Cuidados" están disponibles en los supermercados y comercios de cercanía del país. Al mismo tiempo, el informe del Indec de que la inflación trepó al 6,7% en el país –en Tucumán fue del 7.5%- ha generado honda preocupación porque el impacto se sentirá no solo en los bolsillos, sino también en lo político. El secretario de Comercio, Roberto Feletti, responsabilizó esta semana al ministro de Economía, Martín Guzmán, y le enrostró falta de políticas económicas claras para reducir la volatilidad y preservar los ingresos populares. Guzmán, por su parte, al reconocer que la inflación sería superior al 6%, pidió “apoyo político” para implementar el programa económico aprobado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) evitando generar incertidumbre sobre la toma de decisiones.

La previsibilidad en la economía argentina es una deuda pendiente en el gobierno y las políticas que aparecen en escena parecen más bien "parches", al decir de Gustavo Wallberg, economista y docente de la UNT. Es que los acuerdos de precios, si no están acompañados por medidas de fondo no dan buenos resultados; al menos eso han demostrado iniciativas similares empleadas en gobiernos anteriores. Los precios cuidados o valores de referencia se emplearon por primera vez en el año 2013, nacidos en el seno del Ministerio de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En aquel entonces, y también durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, así como en la actualidad, el objetivo ha sido contener los aumentos de precios de la canasta básica alimentaria. Pero para Wallberg, los fines son meramente propagandísticos. "Pongo un parche para mostrar que hago algo", sostuvo en una entrevista el especialista, que entiende que esos productos sólo representan un porcentaje muy bajo sobre la canasta real.

Ya las consecuencias de las políticas de los últimos años se han hecho sentir con dureza. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios promedio (público, privado formal y privado informal) cayó 18,5% en los últimos cinco años, según la Fundación Libertad y progreso. Los más afectados fueron los trabajadores del sector privado no registrado, donde la pérdida acumulada de poder adquisitivo fue de 28,3%. Le siguen en términos de caída los empleados del sector público, con una baja en su poder adquisitivo de 20,4% y los que se desempeñan en el sector privado formal, -13,7%. A esto hay que sumarle las barreras al desarrollo del trabajo privado formal que, en comparación a enero de 2017, se redujo en 210.000 personas; mientras que los monotributistas aumentaron en 254.000.

¿Cómo se lee el índice inflacionario de marzo? Con cautela, advierten los expertos, que explican el número del mes pasado solo a través de la emisión monetaria del último 2021. El aumento generalizado de precios es un problema que refleja los crecientes desequilibrios macroeconómicos. La inflación elevada ocasiona costos, señaló el economista Eduardo Robinson. Entre ellos, la dificultad de planificar, de proyectar ingresos y egresos en las empresas y en las familias. En otras palabras, incrementa la incertidumbre y reduce el horizonte de decisiones. Agrega el problema de la inflación en el actual contexto, responde más a aspectos de orden político que económico. El problema es que en las dos visiones las expectativas inflacionarias se mantienen altas y por este camino habrá un enfriamiento del consumo y un cuadro social más tenso.

Sería importante que la inflación sea mirada con la seriedad que merece y se encuentren los caminos adecuados para dar señales de confianza tanto hacia adentro como afuera de nuestro país. El pedido del ministro de Economía es ya una señal de advertencia de que las disputas políticas por el poder deben dejarse de lado en función de la urgencia que plantea la crisis socioeconómica del país. Argentina no está todavía en condiciones de hablar de crecimiento sostenido de la economía, pero plantear un rumbo claro debería ser el horizonte.