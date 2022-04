Festejaron por adelantado el Día del Beso en la cancha de San Martín

El lunes San Martín le ganó a Independiente Rivadavia y quedó como escolta. En una noche de lluvia torrencial, miles de hinchas del “Santo” se hicieron presente en la cancha para alentar a su equipo. Hasta allí, la historia principal en Ciudadela. En los alrededores, como siempre, se desarrollaron historias mínimas igual de interesantes, pero la que más repercusión tuvo en las redes sociales fue la de un beso entre dos hinchas.

El tucumano Juan Manuel Argañaraz, fue a ver el partido junto a su novia “Vale” Rodríguez, y al finalizar el encuentro, la pareja fue fotografiada bajo la lluvia y mientras se daba un beso. Una foto que Argañaraz publicaría en sus redes sociales con la leyenda “Vivirlo con vos para mí es la Gloria. Te amamos CASM”, arrobando a su novia y a la cuenta oficial del club.

La foto del beso entre Juan y

De inmediato los likes y las réplicas comenzaron a llegar. Diferentes usuarios dejaron en los comentarios mensajes de halagos y felicitaciones por compartir la pasión por el club.

“Si no va con esa lluvia conmigo a Ciudadela entonces ya no la quiero”, “El verdadero quién pudiera”, “Algún día vos y yo así”, “Lo que nunca en la vida me va a pasar”.

Si hasta la cuenta oficial del club en Twitter compartió la tierna postal en sus redes sociales y escribió "Vos y Yo, así bajo la lluvia en La Ciudadela".