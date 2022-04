Tomaba mate en Inglaterra y lo culparon de beber "marihuana con bombilla"

Uriel de Simoni es escritor un argentino que vive en el Reino Unido, y en estos días hizo pública una peculiar carta que le dejó su vecino, a modo de queja, luego de verlo tomar mate.

“Che, los vecinos me dejaron esta nota por abajo de la puerta” puso Uriel en el primer tuit que ya alcanzó más de 60 mil likes.

La carta que le llegó dice: “Hola querido, ¿podrías dejar de beber drogas en público? Tenemos hijos y ahora ellos también quieren esa marihuana con bombilla. Saludos”.

A lo que el joven respondió de manera graciosa: “Decile a tu pareja e hijos que se sumen a la fiesta. Tenemos torta frita, chipacito y Don Satur. Suyo, el pibe Uri”.

Inmediatamente la publicación se hizo viral, ya que no es la primera vez que en el exterior confunden a la yerba mate con marihuana. De hecho, Uriel contó que muchas veces tuvo ciertos problemas con las autoridades en los aeropuertos por transportar yerba para tener en sus viajes. Algunos usuarios compartieron su experiencia similar: “En una época no había aduana en la que no nos pararan con mi entonces novia por culpa de la yerba mate. Solución? La hice adicta al café. Llegamos a perder un vuelo por esa porquería”. Otro contó: “Cuando yo era niña (principio de los ’80) fuimos a USA y visitamos amigos radicados allá. Nos encargaron yerba y llevamos varios kilos… demorados un buen rato en migraciones estuvimos. Hasta que mi madre les dijo que era como un té y averiguaron un poco y pudimos seguir”.

El escritor remarcó que la relación con sus vecinos es muy cordial, tanto así que las veces que se tuvo que ir de viaje, ellos les cuidaban las plantas.