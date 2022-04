Cartas de lectores: deuda externa

Como profesor y economista me veo obligado a explicar algunos conceptos ligados al vapuleado tema de la deuda externa: en primer lugar, la deuda con el Fondo no es una deuda que tenemos con el “imperialismo”; se trata de una deuda a la tasa más barata que un país puede conseguir (0%); el nuestro para conseguir que le presten en la actualidad tiene que pagar 20% de tasa real de interés. Es la tasa de interés internacional + la tasa de “riesgo país”. Somos un país “peligroso” y es por ello que o se niegan a prestarnos o nos exigen una tasa exorbitante. Sucede lo mismo con las personas individuales: si nuestra deuda individual es desproporcionada en relación con nuestros ingresos, sólo obtendremos un préstamo a una tasa “usuraria” y contra garantía real, es decir hipotecando nuestra casa o prendando nuestro automóvil. En segundo lugar, una deuda externa como la nuestra o bien no se paga nunca o bien se paga en el muy largo plazo y, como decía John Maynard Keynes, “en el largo plazo, todos estaremos muertos”, de manera que los portadores de cartelones, de consignas, de banderas, reclaman inútilmente: una porque no hay nada que reclamar y segundo porque fuimos nosotros quienes contrajimos esa deuda. Todos los países tienen deuda; cuanto más complicado el país, mayor es la deuda. En ese sentido, los individuos que tienen deudas que exceden lo que pueden pagar quiebran. La deuda argentina no es significativa; es alrededor de un 50% de PBI (o sea lo que genera Argentina en seis meses). En el caso de Grecia la deuda representa tres veces su PBI. Si Argentina, por ejemplo, creciera a una tasa anual de 6%, que debería ser un objetivo moderado para un país como el nuestro, en 12 años llegaríamos a “deuda cero. Pero como no es necesario pagar toda la deuda, en seis años cancelaríamos la mitad. Finalmente, y para no aburrir a los lectores, les pido a los operadores políticos (cualquiera sea su partido) que intenten comprender antes de pintar los cartelones y de cortar nuestras calles, caminos y rutas.

Franco Eugenio Nanni

