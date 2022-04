El homicidio del rondín: "La muerte de mi hijo no debe quedar impune"

La familia del rondín asesinado, Ramón Antonio Gerez, de 23 años, reclamaron hoy justicia y el esclarecimiento del crimen.

Juan Carlos Gerez, hermano y quien trabajaba con la víctima, relató hoy los momentos del ataque a tiros registrado el viernes por la noche. Además, dijo: “Trabajábamos con miedo, pero a esa angustia lo guardábamos en el corazón para poder laburar y cuidar este sector del barrio. Hemos dado todo. Mi hermano me enseñó qué era la vida, pero me lo quitaron. No descansaré hasta que todos estén guardados”, expresó el familiar en “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.

“La muerte de mi hijo no debe quedar impune, como sucede con tantas muertes. Y que haya más seguridad para los chicos que trabajan (como rondín); hoy por hoy, ellos también están desprotegidos, están sin armas, sin nada, y la Policía no hace nada. A mi hijo me lo arrebataron de la mano; no tengo fuerzas para seguir viviendo”, manifestó Ana María, madre del joven fallecido.

Hoy, el Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó al detenido “Gabilú” (18 años), uno de los tres acusados del crimen del vigilante. En una audiencia oficial, el auxiliar de fiscal, Lucas Maggio, de la Unidad Fiscal de Homicidios I, manifestó que la calificación legal provisoria es la de presunto coautor del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa; en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

A su vez, el representante del MPF pidió la prisión preventiva del acusado por el plazo de tres meses, al considerar la existencia de los riesgos de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Luego, el juez Gonzalo Ortega aceptó el requerimiento de la Fiscalía y dispuso el traslado del imputado al penal de Villa Urquiza.