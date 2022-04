Cartas de lectores II: política-fútbol

Cada vez que un equipo de fútbol pierde puntos por una mala actuación los técnicos ponen a disposición su estabilidad: renuncian. En el ejercicio de la que debería ser una noble tarea, los políticos en funciones de poder en organismos estatales no sólo no ofrecen renunciar ante los fracasos de su gestión. No, sino que disimulan sus fracasos con explicaciones que de lógica y veracidad tienen tanto como el agua que encierra muy en su interior la compacta materia de la piedra de un río de montaña. Será por eso que el hincha de un club jamás cambia de camiseta por otro club. La fidelidad, comparada con una buena parte de los políticos es, absoluta. Estos ni se ruborizan cuando mutan su pertenencia partidaria. El negocio de la política, para muchos, es su religión. Claro, sin un dios, ni siquiera de diseño. El fútbol, ese juego que convoca multitudes, podría enseñar algo a la política. Menos aquello de la “mano de Dios”, un eufemismo grotesco que disfraza de noble y valioso lo más cuestionable de la “viveza criolla”. Y, para colmo, desfachatadamente, la convirtieron en un producto de exportación.

Carlos Duguech

[email protected]