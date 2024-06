A 150 años de su nacimiento: Soledad y vigencia de Leopoldo Lugones

Sentía en la formación y en la disciplina militar la sistematización al espíritu de sacrificio, la “religión de la Patria”. En un pueblo que se aplastaba en la seudodemocracia de los privilegiados de turno, creía poder reinstalar el sentido del heroísmo y la ética del dios de la Patria. Precisamente ponía a la Nación por encima de las democracias del puesto público o de las ideologías.

Su exaltación patriótica llega al extremo de exclamar ante los estudiantes de Córdoba ¡Ama! ¡Arriésgate, peligra! Como Hölderlin, el mayor poeta alemán, no vacila en un llamado homérico ante los estudiantes de la casta Córdoba de la larga siesta: “¡Los dioses no han muerto y van a volver! El renacimiento pagano de las últimas décadas constituye una indicación trascendental. ¡Sentimiento y razón! Todo me indica que aquella cosa pagana puede ser también la cosa argentina”. Ante el estupor y la ironía de mercaderes y mediocres, tanto Mishima como Lugones, se suicidaron.

Pasaron décadas. Borges está en Venecia, es un espléndido día de verano, yo era por entonces cónsul. Caminamos por la calle de la Frezzeria, alcanzamos el espacio populoso del campo San Bartolomeo. Borges va con su bastón, tomado de mi brazo.