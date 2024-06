Tras una semana de sonrisas, llegan retos de la economía real

No es para festejar

Al respecto, algunos analistas coinciden en que a pesar de la buena reacción de los activos argentinos, la sensación en el cierre de la semana fue de alivio, no de euforia. Los bonos AL30 en dólares quedaron en niveles de U$S 55, todavía algo lejos de los U$S 60 que llegaron a tocar hace un mes. Algo similar ocurrió con el riesgo país: perforó los 1.400 puntos básicos pero todavía está lejos de los 1.200 de hace unas pocas semanas.