Cartas de lectores: precios cuidados

Surgieron en los tiempos del autócrata Guillermo Moreno, que invadió el Indec y a punta de garrote falsificó por primera vez en la historia de ese organismo los índices de precios de la Argentina (romper el termómetro cuando no nos gusta la temperatura). Precios cuidados significa que un equipo de “buenistas” nos cuidan. La idea misma es una “contradictio ad absurdum” porque los precios se cuidan solos. Basta con no inundar con moneda “espumosa” la plaza. Moneda espumosa significa que el Banco Central imprime más billetes de más, generando inflación. Que la inflación es un fenómeno monetario está establecido desde hace más de tres siglos, pero aquí se les ocurre inventar “pescado barato” , “pan barato”, etc. Ya Adam Smith afirmaba: “si tenemos más unidades monetarias que unidades de bienes” habrá inflación (“La riqueza de las naciones”, 1776) El “pescado barato” no existe: ese pescado que se vende a 100 cuando en las pescaderías vale 300 al Estado le cuesta 500 ¿Precios cuidados? ¿Gorriones cuidados? ¿A quiénes cuidamos con los precios cuidados?

Franco Eugenio Nanni

