Felipe Fort contó detalles sobre el día que murió Gustavo Martínez

Tras casi dos meses, Felipe Fort dio detalles sobre aquel día que se enteró de la muerte de Gustavo Martínez y explicó cómo se lo comunicó a su hermana Marta. En su retorno al país, recordó lo que pasó aquel fatídico día en que su tutor legal cayó de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano.

“Me levanté, me llamaron, yo estaba en mi cuarto con un amigo, a punto de dormirme. Y cuando me enteré lo primero que hice fue ir al cuarto de Martu. Ella no sabía y entonces le tuve que decir”, detalló. Vale destacar que los hermanos Fort se encontraban en el departamento de la calle Sucre 1900 donde sucedió la tragedia.

Asimismo, Felipe no quiso seguir acrecentando la polémica con la familia Martínez. “Eso lo hablaré en otro momento, cuando esté preparado. El tiempo le dará la razón a quien se la tenga que dar: si no estoy equivocado, me la dará a mí y si no se la darán a otros”, dijo y agregó: "Está todo bien con todos, no quiero tener problemas con nadie. Personalmente no hablé con nadie. Capaz Marisa, pero yo no”.

Además, el hijo del “Comandante” detalló que su regreso al país está relacionado a la serie sobre su familia que se grabará próximamente y que debería estar presente para hacer unas voces. También, contó que el proyecto va encaminado para estrenarse sobre el final del año.

Por último, manifestó cuáles son sus pretensiones empresariales con su conocida marca de chocolates. “Quiero hacer el ‘Marroc’ más grande y hacer un ‘Dos Corazones’, en realidad, una golosina al estilo ‘Dos Corazones’, pero con frases de Ricky”, indicó. Aunque fue realista en la creación del chocolate en homenaje a su padre. “para el chocolate de Ricky está complicado, pero lo del Marroc va más encaminado”, confirmó Felipe.