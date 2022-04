La drástica decisión de Marta Fort a dos meses de la muerte de Gustavo Martínez

Para Marta Fort, la repentina muerte de Gustavo Martínez fue traumática y dolorosa. La hija del millonario empresario chocolatero, Ricardo Fort, estaba en el departamento desde donde su tutor se arrojó al vacío y es por eso que ahora decidió hacer terapia.

Marta Fort contó que siempre fue incrédula con las terapias pero ahora siente que la necesita no solo por la traumática muerte de Gustavo Martínez sino por sobrellevar la ausencia de su papá y de su abuela.

“Nunca creí mucho en hacer terapia, la verdad. Me han mandado a muchos terapeutas durante mi vida, y yo lo único que hacía en terapia era jugar al Uno. Y les decía a Marisa y a Gustavo: ‘¿Para qué me mandan a un terapeuta, si yo hablo de todo con ustedes?’”, recordó Marta, entrevistada por la Revista Hola. "En ese momento lo veía como algo que no era para mí, como una opción para chicos que les ocultaban cosas a sus familias, por ejemplo, y como yo nunca fui así, sentía que eso no era para mí”.

Gustavo Martínez murió hace dos meses y Marta recuerda ese momento con mucho dolor. "Cuando pasó todo esto, cuando Felipe vino corriendo a decirme, yo pensé que no podía ser verdad, no podía ser cierto. Hasta el último día me trató igual que siempre, me trató como me trataba siempre. Yo nunca pensé que pudiera pasar algo así", reveló la heredera de Ricardo Fort.

Tal como circuló el día del deceso, el preparador físico sufría de Alzheimer y esta enfermedad le había generado una profunda tristeza. De acuerdo a las versiones, el tutor de Martita y Felipe Fort había esperado que los mellizos cumplan la mayoría de edad para poder irse tranquilo. "Casi todos los días nos sentábamos a tomar un café y charlábamos. Y nunca lo noté mal, nunca sospeché nada", agregó la joven.