Cartas de lectores VII: herencias

Pasaron 40 años en democracia y no se puede saldar deudas en el país con los ciudadanos que apostaron por esta forma de gobierno. El deterioro moral se profundiza, no podemos sobrellevar nuestras vidas laborales; la inflación es insostenible, no hubo contemplación, nadie se hizo cargo. Solo vi cuatro años en los que se pagó la deuda al FMI y después dudas y desidia de los que vinieron; me refiero a los gobiernos donde están los que manejan la economía. Necesitamos resolver nuestras urgencias y vivir dignamente.

Carlos Rubén Ávila

[email protected]