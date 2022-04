Lizy Tagliani contó por qué sigue usando el anillo de compromiso que le regaló su ex

A principios de año Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria, con quien estuvo en pareja durante más de dos años. Al principio había quedado todo bien entre ellos, sin embargo la relación después se fue deteriorando a raíz de distintos rumores.

La humorista contó en las últimas horas cómo se encuentra y reveló por qué sigue utilizando el anillo de compromiso que le regalo su ex.

"La separación arrancó bien. Me parecía que iba a ser una buena relación y de repente después se desencadenó todo en un escándalo en el cual yo no tengo nada que ver pero me afecta. Viene del otro lado pero me pega a mí por el solo hecho de haber amado", afirmó Lizy, en diálogo con radio FM Urbana Play.

Y añadió: "Lo que me pasó es que había encontrado en él (Leo) un montón de cosas que me habían quedado vacías cuando no estaba mi mamá, encontré en él un montón de cosas que yo tenía preparadas para mi vida junto con mi mamá. Por eso lo tomé como parte de mi familia".

La ex conductora del Precio Justo (Telefe) explicó también por qué continúa usando el anillo de compromiso que le dio Alturria. "Este anillo que tengo es el de mi compromiso. Él me lo regaló... El primer día que nos peleamos me lo saqué. Después con el tiempo empecé a buscarlo, lo buscaba y no sabía dónde estaba", indicó.

"Revolví el departamento, la casa, el teatro, todo. Y un día siento que mi mamá me dice: ‘Está abajo de tal lugar’ y fui ahí y estaba. Por eso me lo puse, por mi mamá, no por él", aclaró.