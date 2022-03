Se terminó el amor: Lizy Tagliani oficializó su ruptura con Leo Alturria

Luego de tres años de relación, la pareja de Lizy Tagliani y Leo Alturria no dio para más e hicieron pública su ruptura a través del Instagram de la conductora.

Aunque parecía que iba a ser una ruptura tranquila, Alturria dio más de que hablar acusándola en distintos medios de haber sido infiel y dando pie a especulaciones públicas. La conductora y humorista asegura que no está pasándola bien con la separación.

Cansada de las especulaciones y rumores sobre su vida privada, Lizy subió un video a su instagram buscando aclarar la situación. “No voy a hablar más de Leo, no quiero. Por respeto a su familia y amigos, a la gente que me ha tratado tan bien durante ese tiempo. Nadie se merece escuchar hablar mal de alguien que ellos quieren”, declaró Tagliani.

“Yo amo profundamente a Leo, es el amor de mi vida. Lo elegí para que sea mi familia. Él sabe que es lo único que tengo. Bueno no se dio, pero yo le di todo: mis emociones, le conté todo, sabe todos mis secretos, mis alegrías. Compartí mi vida con él. Sabe lo que soy y sabe todo lo que pasó”, expresó la humorista, añadiendo la tristeza que le está provocando la separación.

“Pero no puedo hacerme drama por un vínculo que se rompió, que construimos juntos, no puedo no hacerme drama por el gran amor que yo le tuve. Vivía mi vida tratando de compartirla lo máximo con Leo. Cada cosa mía siempre la pensaba por dos. Pero bueno las cosas pasan y se terminan. Esto va a sanar”, reflexiona en el video.

Con esperanzas de seguir adelante con su vida normal, y concluyó su video expresando el dolor que le causaron los dichos por su ex en programas de televisión.duele lo que dijo Alturria de ella y todo lo que se dice de su separación en “Me hieren, pero no me matan. Si hay algo que tengo es la certeza y la seguridad absoluta de que soy una mina buena. Gracias”, finalizó la conductora.