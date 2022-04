Ratifican que se construirá una nueva Escuela de la Patria

El anuncio de que se construirá una nueva Escuela de la Patria, uno de los cuatro establecimientos que Manuel Belgrano le legó a Tucumán en 1813, en el mismo predio donde esta se halla actualmente y conviven dos establecimientos, generó una reacción de parte del ex diputado nacional, Miguel Nacul. Las gestiones se iniciaron en la década de 1990 y la primera etapa de la erección del inmueble se concretó en 1999; desde entonces está inconcluso. El político e impulsor de esa iniciativa sostiene que se debería concluir la segunda etapa. Sin embargo, el ministro provincial de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, ratificó la determinación. “Tal como ha anunciado el ministro Jaime Perczyk, se inicia ahora un proceso de pronta licitación de los trabajos que están planeados para concretar una nueva escuela”, dijo el responsable de la cartera educativa.

- ¿Por qué no se la termina si ya se hizo la primera etapa?

- Se va a hacer una escuela nueva completa en el mismo lugar. Hay una inversión, de la cual daremos oportunamente los detalles. Lo que hay ahora es una iniciativa que se le planteamos al ministro y él dice: “Me parece muy bien, avancemos con el proceso administrativo”. Se trata de hacer una escuela nueva. Tenemos el proyecto ejecutivo, estas cosas requieren mucha planificación de todo tipo: técnica, edilicia, pedagógica, económica. –

- ¿Se la construirá sobre la calle Bolívar?

- Ya vamos a dar más detalles, pero lo que hay es una jerarquización total y absoluta del espacio, con una inversión millonaria, cuya cifra ya daremos. Me gusta ser prudente, primero vamos a iniciar el proceso administrativo, etcétera, el desarrollo, los ajustes del plan ejecutivo y a esto lo vamos a hacer con celeridad y vamos a presentar todos los detalles, naturalmente. Es una jerarquización del espacio, respetando las idiosincrasias de las escuelas que allí hay. Siempre partimos del respeto de las comunidades educativas. Lo que habrá es una puesta en valor, jerarquización, con un eje temático sobre la figura de Belgrano y con la incorporación también de un área, una escuela que contemple los aspectos técnicos, es decir, va a ser una manzana educativa.

- Se corre el riesgo de que ocurra igual que con la actual, que se comiencen las obras, pero que después no las continúen los próximos gobiernos.

- Yo estoy planteando que en mi gestión se haga, no puedo responder por lo que han hecho otros.

- Esto viene desde la década del 90.

- Por eso digo, yo estoy en mi período y yo respondo por él y mando esta iniciativa, después, bueno, lo otro, insisto, yo no puedo responder por lo que pasó en la década del 90, en los 2000, cada momento es cada momento. Me preguntan cuál es el proyecto que tenemos nosotros y este, esta es la decisión y está la propia palabra y el compromiso del ministro de que avancemos en esto y lo vamos a hacer en el marco de un plan de obras. Estamos construyendo, ha vuelto la inversión; estamos construyendo 37 escuelas nuevas en la provincia. No es un hecho aislado, estamos haciendo un trabajo de obras mayores y de cosas de este tipo en todas las escuelas. Tanto la escuela primaria como la secundaria que hoy funcionan allí van a ser jerarquizadas, pero las vamos a hacer nuevas con toda la inversión, la tecnología, el equipamiento y se van a sumar aspectos temáticos belgranianos. Se respeta lo que es la manzana, pero se la jerarquiza, se hace todo nuevo, como hacemos con todas las escuelas. Hemos tomado la determinación de avanzar con un proyecto que respeta, pone en valor ese espacio, donde las dos escuelas van a funcionar muchísimo mejor y les vamos a sumar uno de los temas centrales de Belgrano que era la educación técnica. Tengo confianza de que vamos a poder concretar el proyecto, soy un optimista.