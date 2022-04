Estuvo "dormido" casi tres meses en el Centro de Salud y ahora busca a su cuidadora

Un hombre, de 72 años, busca a una mujer que había cuidado de él durante su internación de tres meses en el hospital Centro de Salud. Se llama Pedro Castellano y estuvo, al parecer, en coma gran parte de ese tiempo, tras contraer covid-19.

“Caí con covid-19 en enero, y estuve dormido ese mes, febrero y parte de marzo. Los médicos me ayudaron y estoy agradecido, pero hubo una persona, una chica que me cuidaba al final de esa etapa”, rememoró el ex paciente.

“Recuerdo que lo primero que hacía cuando llegaba era darme un beso. Luego me decía: ‘Pedro, ya van a venir las enfermeras”, añadió.

Tras su recuperación, el hombre comenzó a averiguar el paradero de la cuidadora. Hoy, Pedro contó su historia en “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play, cuando estaba en la plaza Independencia. Dijo que la mujer “era de Las Talitas”, entre los pocos datos que mencionaba. “Tenía un autito blanco, un Ford Ka; tenía una hija que iba al colegio; la madre y una hermana”, expresó.

"Conversar con ella, me servirá para 'blanquear' la mente y ser el mismo de antes. (Luego de la internación) pude caminar, porque antes no lo podía hacer, aunque necesito recuperarme (por completo)", enfatizó.