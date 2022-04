Semana Santa: cuánto falta y qué días serán feriados

Faltan apenas nueve días para la celebración de la Semana Santa, una de las festividades religiosas más esperadas del calendario, que con el paso de los años se convirtió en un fin de semana con fines turísticos.

Lo que muchos se preguntan, cada año, es cuáles serán los días considerados feriados. Como este año será durante el 14 y el 15 de abril, es importante tener en cuenta que al jueves será considerado día no laborable (el empleador puede optar si se debe ir o no a trabajar y el empleado no recibirá cambios en su salario) mientras que el viernes será feriado nacional (si el empleador decide que sus empleados cumplan sus labores deberá pagarles el doble), recordó Iprofesional.com.

¿Qué pasará con el 16 y el 17?

El sábado y el domingo de Pascua son considerados también días no laborables. Si bien es menor la cantidad de personas que trabajan durante estos días, lo cierto es que si el empleador opta porque sea un día laboral será como una jornada regular.

Los próximos feriados

El del 17 y 20 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días)

El del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, que se traslada del 17 al lunes 15 de agosto (tres días).

El del 7 y 10 de octubre, el viernes es feriado con fines turísticos y el lunes es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el día 12 (4 días).

El 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, junto con el lunes 21, que será feriado con fines turísticos (3 días)

El jueves 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María, que se completará con el día 9, un feriado con fines turísticos (4 días)