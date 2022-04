La drástica decisión de Bruce Willis antes dejar la actuación

Bruce Willis sacudió al mundo luego de que su familia confirmara que el actor dejaría al cine tras ser diagnosticado con afasia. Al parecer, esta enfermedad neurológica que afecta el habla le había dado avisos y el ícono de Hollywood se venía preparando económicamente para este desenlace. Sus amigos revelaron que en los últimos años vendió varias propiedades, según detalla Infobae.

A lo largo de su carrera, Bruce Willis acumuló una importante cantidad de viviendas de las que comenzó a desprenderse en los últimos meses. “Él se ha estado preparando para este momento desde hace mucho tiempo. Sabía que llegaría el momento en que su salud se deterioraría”, reveló una fuente cercana al actor de 67 años.

Últimas imágenes de Bruce Willis en un set de rodaje Hola

En sus cuatro décadas, el protagonista de "Duro de matar" generó más de USD 5.000 millones en la taquilla mundial. El año pasado protagonizó ocho películas como “Cosmic Sin” (“Invasión cósmica”), “Out of Death” (“Sin escapatoria”) y “Deadlock”. Más recientemente, protagonizó “Gasoline Alley” y “A Day to Die”, estrenadas a principios de marzo. El actor ya filmó al menos seis películas más que se estrenarán en 2022 y 2023, incluidas “Die Like Lovers”, “Corrective Measures” y “The Wrong Place”.

Las señales previas al diagnóstico

El director Mike Burns, quien el año pasado trabajó con Willis en "Out of Death", reveló que condensar todo el guion del actor en solo un día de rodaje. “Pude darme cuenta de primera mano de que tenía un problema y entendí por qué me habían pedido que acortara sus líneas”, detalla Los Ángeles Time.

Pero el actor no solo tuvo problemas con el guion, sino que también evidenció algunos despistes, como el ocurrido en un set de Cincinnati mientras rodaban ‘Hard Kill’, cuando disparó de repente un arma cargada con balas de fogueo en un mal momento. Por suerte, nadie resultó herido, aunque el productor de la cinta quedó muy impactado por el incidente.