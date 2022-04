Ucrania denuncia a Rusia por ejercer violencia sexual contra mujeres y niñas

Este domingo, las autoridades ucranianas denunciaron a la tropas rusas presentes en el país por ejercer violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas ucranianas.

La información se dio a conocer a través de una publicación de un miembro del parlamento ucraniano, Olexij Gonrachenko, afirmando que se encontraron varios cuerpos de mujeres desnudas en el borde de una carretera a las cercanías de Kiev, subrayando que tras agredir a las mujeres, los rusos intentaron quemar sus cuerpos.

Entre los testimonios recopilados por The Guardian, las tropas del Kremlin habrían cometido violaciones en grupo, agresiones a punta de pistola y violaciones cometidas frente a los niños. Organixaciones como La Strada Ucrania y una red nacional llamada Taller Feminista están trabajando de manera online con el gobierno para distribuir información sobre apoyo medico, legal y psicológico para la victimas de estas agresiones.

Asimismo, el alcalde de Irpin, Oleksander Markushin, denunció que las mujeres y niñas de la localidad fueron tiroteadas y la cadena alemana, Deustche Welle, anunció que muchas de ellas fueron arrolladas por los tanques rusos.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, dio su perspectiva con un mensaje de video publicado en Twitter, insistiendo que cuanto más rápido el ejército ucraniano pueda liberar los territorios ocupados por Rusia, más se podrá restablecer el respeto por los Derechos Humanos. "Las mujeres no serán violadas. Los niños no tendrán que ver cómo violan a sus madres. Los civiles no serán asesinados", aseveró Kuleba, recalcando la “necesidad de armas” para su cometido.