MotoGP, en Las Termas: La agenda cargada fue positiva

El que se siente más cómodo por estas horas en el Gran Premio de Argentina es Aleix Espargaró. El español partirá desde la posición de privilegio en la final de MotoGP, la categoría más importante del Mundial de motociclismo que se termina hoy en el circuito internacional de Las Termas. La tercera fecha del torneo estuvo al borde de la suspensión debido a inconvenientes logísticos que sí, provocaron un cambio en la programación de la competencia. En vez de los tres días oficiales, en Argentina todo se condensó entre ayer y hoy.

Espargaró está feliz, porque todo se dio a su favor en circunstancias poco habituales. La situación fue tan positiva que su equipo, Aprilia, gracias al rendimiento sabatino del español, logró por primera vez en su historia poner una de sus motos en el primer lugar de la grilla final. Sin intención consciente, lo que viene pasando en Santiago del Estero se ha convertido en un ensayo mundial que podría ser visto con buenos ojos. No sólo porque no hubo quejas luego de transcurridas un par de horas desde que terminó el súper sábado de entrenamientos y clasificaciones que implicó ¡12! salidas a pista en un sólo día, sino también porque para los espectadores las circunstancias fueron altamente positivas.

Claro está, en toda la crónica que resumirá lo que pasó en el Gran Premio de Argentina, los mecánicos de varios equipos serán los de los rostros bien desgastados. Pero también los que se llevarán una buena dosis de elogios por el intenso trabajo que tuvieron que hacer durante la madrugada del sábado.

“Es para los que trabajaron en la noche”, se apresuró en dedicar Luca Marini. El italiano puso en alto valor las labores de los operarios deportivos del Mooney VR 46 Racing Team, uno de los 16 afectados por el retraso del vuelo que estaba varado en África y que ocasionó la modificación en el cronograma. Marini estará en la primera fila de la final, ocupando el tercer cajón de la pista santiagueña, nada mal teniendo en cuenta que la puesta a punto de la máquina fue contrarreloj.

El español Augusto Fernández también destacó el trabajo de sus mecánicos del Red Bull KTM Ajo, otro afectado. “Fue fundamental”, remarcó el piloto de Moto2 que partirá desde el segundo lugar en la final de la categoría intermedia del Mundial.

El cambio, esta vez, tuvo un sesgo negativo porque fue imprevisto, pero... ¿si fuese programado y adoptado? “Ya lo había propuesto en la Comisión de Seguridad sin ninguna respuesta”, dijo Andrea Dovizioso. El italiano, que saldrá en el puesto 18 de la categoría principal, siempre sacando el motivo inesperado que generó la particular configuración del fin de semana, celebró lo que viene experimentando. “Un Gran Premio de tres jornadas es bastante largo, y no afecta al espectáculo en pista. Quiero seguir probando este fin de semana corto para entenderlo. Seguro que con tres días es más relajado, quizás me equivoque, pero al menos, después de esto, tendré una respuesta”, expresó Dovizioso. La acción en Las Termas llega a su final, pero todo indica que el Gran Premio de Argentina seguirá en carrera fuera de la pista.