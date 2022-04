Crimen en el Sur: “Que se hagan cargo, con solidarizarse no basta”

“Sin prevención de estos hechos, las rápidas intervenciones policiales tras un crimen consumado pasan a un segundo plano. Aquí ya perdimos otra vida. Es demoledora la noticia; nos solidarizamos con la familia Brito y reiteramos que esto no puede seguir pasando: los modus operandi se repiten y parece que nadie toma nota para cambiar la situación”. Así se expresó el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, quien en nombre de sus asociados acompañó en el dolor a la familia del agricultor Ramón Aurelio Brito, de 82 años, asesinado el jueves a la noche.

El viernes la Policía detuvo a cuatro sospechosos del crimen. El juez de Concepción Cristian Andrés Velázquez había ordenado la detención de Lucas “Gordo” Mario, Isaías Ismael “Ogi” Eslame, Franco Córdoba (29 años) y de Facundo “Potter” Ibrain, según figura en el informe oficial al que accedió LA GACETA.

Por una venta de azúcar

El jueves por la noche al menos cuatro hombres irrumpieron en la casa de Brito, en el paraje Humaitá, localidad de Medinas, al sur de la provincia. Allí atacaron al productor y a su esposa. La mujer fue golpeada y maniatada y su marido fue brutalmente castigado a golpes al punto de que las lesiones le causaron la muerte.

Los asesinos le exigían persistentemente al productor que les entregara el dinero de una supuesta venta de bolsas de azúcar que había consumado días antes. La familia de Brito contó que no tenían ese dinero, por lo que entendieron que los ladrones se habían equivocado. Finalmente la banda escapó sin nada al ver que los hijos del matrimonio llegaban a casa.

Los heridos fueron trasladados a un hospital pero Brito no sobrevivió a la gravedad de sus lesiones.

Desesperanzados

El golpe por el crimen del agricultor cayó pésimo en la localidad de Medinas y también en el sector rural. Fueron los mismos vecinos los que pudieron ayudar a identificar a los sospechosos, que horas antes del hecho habrían estado bebiendo alcohol en una estación de servicio de la zona.

“El accionar policial de haber encontrado a los sospechosos fue muy bueno, pero seguimos fallando en la prevención y eso es lo que reclamamos”, señaló el presidente de la Sociedad Rural, en entrevista con LA GACETA. “Las modalidades se repiten: son bandas organizadas que reciben el dato, sea real o no, de que algún productor cobró y entran a robar dispuestos a todo. A este hombre lo atacaron porque dicen que vendía caña, lo mismo pasó el año pasado con otro productor de Leales y también mataron a otro, porque vendía chanchos”, añadió. Pero remarcó también: “no van sólo contra el productor; recordemos que también mataron a un rondín en una plantación de limones y también a un empleado de un tambo hace unos años. Necesitamos seguridad en el campo”.

Murga reconoció que esta realidad rural no es distinta a la de las ciudades, pero aclaró que la modalidad para combatir la inseguridad en el campo no puede ser igual a la que hay en la urbe. “La modalidad de trabajo es distinta, y es cuesta arriba si no tenemos conectividad ni recursos en los poblados”, dijo.

OPERATIVO. La Policía capturó a los acusados con pistas de los vecinos. la gaceta / fotos de Osvaldo Ripoll

Falta de recursos

Por otro lado, cuestionó que hace unas semanas la Provincia invitó al Presidente Alberto Fernández para la entrega de 100 patrullas nuevas y la incorporación de efectivos a la fuerza. “¿Adónde destinaron esos recursos? Al campo no llegó nada”, criticó el ruralista.

En respuesta a los recientes sucesos, ayer el Ministerio de Seguridad informó la incorporación de una camioneta para la comisaría de Simoca y otra para la de Atahona. También se anunció que habrá más recorridos preventivos en los departamentos de Graneros, Chicligasta y Burruyacu. “Hoy sentimos que si nuevamente presentaremos comunicados o pedimos reunión con los ministros y fiscales, no cambiará nada. Desde el caso José Porcel hasta acá acudimos a todos y solo recibimos un ‘nos solidarizamos’ como respuesta. Es hora de que el ministro de Seguridad, la Justicia y el gobernador saquen comunicados, no nosotros, y que sea para hacerse cargo de lo que pasa, porque el Estado está permitiendo estos niveles peligrosos de violencia”, concluyó Murga.

En tanto, Pablo Iramain, del Foro de Seguridad Rural Argentino, sintetizó: “se acabó el tiempo de análisis situacional. Deben actuar urgente y de forma mancomunada todas las fuerzas de seguridad disponibles, y con el debido accionar judicial en cada caso. ¡Basta de asesinos impunes!”.

Los referentes de las asociaciones no descartan que pronto pueda haber una movilización por este nuevo hecho de inseguridad que sacudió al mundo rural y a la provincia.