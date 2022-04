Censo digital: en Tucumán ya se registraron 24.200 hogares

Pasaron dos semanas desde que se habilitó el formulario on line del Censo Nacional 2022 y en Tucumán ya se registraron 24.200 hogares, según informó Raúl García, director de Estadística de la provincia. Eso representa el 6% de la población; es decir, un poco más de 90.000 habitantes.

Desde la entidad instan a los tucumanos a responder las preguntas por la web para ahorrar tiempo el día del censo presencial, el 18 de mayo (será feriado). Hay tiempo para hacerlo hasta esa misma mañana.

García explicó que, entre otros beneficios, contestar el cuestionario a través de la web permite ahorrar tiempo y significa también un salto de calidad en materia de estadísticas oficiales.

El censo se puede responder desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet: computadora, tableta o celular. Las personas que completen el formulario de manera virtual, después de ingresar en el sitio, recibirán en su casilla de correo electrónico un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá ser presentado al censista el día de su visita.

En total, son 61 preguntas que debe contestar solo una persona por domicilio. Y se puede hacer en varias partes: comenzar a responder, guardar el formulario y terminarlo en otro momento.

García aclaró que el Indec no envía ningún enlace por correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro medio digital para acceder a esta opción de completar la carga virtual. Para acceder al formulario on line se pide el DNI de la persona que completará el censo. Esto es solo para verificar que quién responda sea una persona real y no un robot, remarcaron desde el Indec.

El cuestionario

De las 61 preguntas, 24 están relacionadas con las características de las viviendas y los hogares, y 37 son acerca de la estructura de la población.

Ante cualquier duda o inconveniente para acceder a la página, se habilitó la línea gratuita 0800 345 2022, que está disponible de lunes a viernes de 6 a las 24, y sábados y domingos, de 9 a 21.

A diferencia de otros censos, esta vez se incorporó una pregunta sobre la autopercepción de identidad de género y se amplió el alcance de la consulta sobre autorreconocimiento étnico (pueblos indígenas y afrodescendientes).

En la categoría “dificultades/limitaciones” se interroga si en los hogares hay personas con dificultades para caminar o subir escaleras; recordar o concentrarse; comunicarse, entender o ser entendidas por otras personas; oír, aun con el uso de audífonos; ver, aun con anteojos; y comer, bañarse o vestirse solas.

Otro cambio que se introdujo en esta edición del censo es que las personas serán contabilizadas según su lugar de residencia habitual -donde pasan la mayor parte del tiempo durante la semana y demandan servicios, por ejemplo- y ya no en función de la vivienda en la que habían pasado la noche anterior, como se hacía hasta ahora.

Finalmente, otra particularidad es la ausencia de una pregunta histórica: la consulta por el estado civil.

Datos finales

Se estima que los datos finales del censo estarán disponibles tres meses después del conteo casa por casa. Pero probablemente esa misma noche del 18 de mayo o al día siguiente ya sabremos cuántos somos, por sexo, edad y cómo estamos distribuidos en el territorio. El cálculo es que hay alrededor de 47 millones de personas viviendo en territorio nacional.

En el caso de Tucumán, que en 2010 tenía 1.448.200 habitantes, las estimaciones hacen pensar que el censo va a encontrar una población de más 1,6 millón.

Puntos digitales

Las autoridades estiman que el 10% de la población (unos 160.000 tucumanos aproximadamente) hará el Censo Digital por voluntad propia. García no descartó que podamos superar ese porcentaje si es que las comunas y los municipios suman puntos digitales en los cuales los vecinos puedan completar el formulario.

Ya hay municipios, como Famaillá y Tafí Viejo, que pusieron a disposición de la población su infraestructura (oficinas, computadoras con acceso a internet) para que la gente logre hacer un autocenso.