Tamara Paganini recordó el calvario que vivió al salir de "Gran Hermano"

Con el éxito de "El hotel de los famosos" resulta inevitable recordar los reality shows que fueron un éxito de audiencia para la televisión argentina. "Gran hermano" fue uno de ellos aunque algunos de sus participantes padecieron el precio de la fama. Este es el caso de Tamara Paganini, la rubia que estuvo a un paso de ganar la primera edición y que padeció la popularidad.

Tamara Paganini batalló con muchas sombras hasta que decidió correrse por completo del ambiente y empezar una nueva vida. De toda su experiencia habló en LAM. “No podía entender que la gente me corriera por la calle, que tuvieran una remera con mi cara. La gente te ama o te odia, pero en ese momento el hater te escupía literalmente en la calle. Me pasaba de ir caminando con mi novio y que dos pibas de 20 años se me pararan enfrente y me dijeran ‘puta de mierda’”, contó.

Tamara reveló que salía disfrazada de hombre y que hasta caminaba “a lo chabón” para que no la reconociera porque, por momentos, la gente se salía de control: “He salido de boliches con partes íntimas lastimadas, un pezón, me han roto la ropa...”. Para darle un corte a la popularidad decidió mudarse a Córdoba pero las cosas no resultaron como esperaba. "Me convertí en figurita difícil y me buscaban un montón”, compartió. Pero la crisis económica de aquellos tiempos la afectó y tuvo que volver al medio: “No tenía para comer. Entonces hacía una foto en Paparazzi y me llamaban de boliches”.

“Recién ahora estoy sanando. Me llevó 20 años y todo este tiempo de terapia en terapia”, recordó la blonda que hoy trabaja en un laboratorio de alto complejidad y está en pareja hace diez años. Hace un tiempo, Tamara contó en una entrevista que no se arrepiente de haber entrado a "Gran Hermano" pero sí de todo lo que vino al salir de la casa más famosa del país.