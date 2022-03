Qué fue de la vida de Tamara Paganini, una de las favoritas de Gran Hermano 1

Tamara Paganini fue de las seleccionadas para participar de la primera edición en Argentina de Gran Hermano, el reality show donde 12 participantes vivían dentro de "la casa más famosa del país" sin ningún tipo de contacto con el exterior y frente a la mirada de la audiencia que seguía su discusiones, juegos y amoríos. Fue una de las favoritas del certamen televisivo aunque no llegó a ganarlo. ¿Qué fue de la vida de esta rubia rebelde que se ganó el cariño (y la bronca) de los televidentes por su extrema sensibilidad y frontalidad?

Apenas terminó "Gran Hermano 1", Tamara Paganini se alejó de los flashes de la televisión y al día de hoy sigue en contacto con sus fans a través de las redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 26 mil seguidores, contó a qué se dedica y aclaró que no es una millonaria como aseguran sus heaters. También es muy activa en TikTok donde su perfil se llama "India", como la llamaban en el reality de Telefé.

“Hace más o menos ocho años que estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad. Me encargo de buscar errores, problemas, malos tratos y demás en pacientes. Informarlos, tomarles los datos”, comenzó. Y agregó: “Por suerte la gente que es atendida en el laboratorio está muy conforme, por lo tanto no recibo muchas p**adas. y como yo soy la que ayuda al paciente a quejarse y a contar qué le pasó, no me maltratan”, cerró.

Para finalizar, detalló el peor aspecto de su trabajo actual. “En época de Covid-19 me atendió una señora y yo tenía que hablar con su hijo. Tenía 35 años el muchacho, el hijo de la mujer había muerto y se puso muy mal. Me dijo ‘mi hijo falleció hace una semana, ¿quién sos que me llama para hablarme de mi hijo?’. Se largó a llorar y yo no podía sencillamente cortarle”, reveló.

Tamara pasó 112 días dentro de Gran Hermano y llegó a la final del reality televisivo. En esa primera edición, el ganador fue Marcelo y ella se consagró segunda. Protagonizó peleas y vivió momentos de mucha emoción. También cumplió el sueño de conocer a Diego Maradona, que visitó la casa y hasta jugó un picadito con los participantes. "Si yo hubiera sabido todo lo que se venía después de estar en Gran Hermano no hubiera entrado", aseguró semanas más tarde de salir del certamen. Sin embargo, después de la tormenta llegó la calma y Tamara pudo recuperar su vida normal.