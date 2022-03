Morales se despega de Macri y salió a cuestionarlo como presidente

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le contestó al ex presidente Mauricio Macri luego de que lo acusara de tensionar a Juntos por el Cambio. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) subrayó que el ex mandatario "no es su jefe" y salió a cuestionar la reivindicación que hizo el líder del Pro al gobierno de Carlos Menem. De esta manera, Morales busca despegarse de Macri y fortalecer su imagen.

Ante esta interna en el frente opositor, el ex Jefe de Estado dio a entender que el jujeño busca postularse a las presidenciales en 2023. “Todos los curas tienen derecho a ser papas, pero él tiene que encontrar la manera de hacerlo sin tensionar tanto la unidad de la coalición”, dijo el líder del PRO, que recordó además su ayuda al gobierno de Morales con un proyecto de energía renovable durante su presidencia

Al respecto, el gobernador de Jujuy manifestó que “el pueblo jujeño debe estar agradecido”. No obstante, dejó en claro sus diferencias a cielo abierto. “Yo planteo las cosas que veo que están mal, y eso no le gusta al Pro. El Pro venía comandando la coalición de Juntos por el Cambio y eso ya no va a ocurrir”, aseguró Morales en diálogo con Diego Sehinkman en Una Vuelta Más (TN).

Además, subrayó: “Mauricio es jefe del Pro, pero no del radicalismo, no es mi jefe”.

El jujeño retrucó las acusaciones de Macri y dijo que “lo que tensionan (el espacio político) son actitudes o expresiones de un referente tan importante como él, que acaba de ser presidente y, si bien no es mi jefe, es una de las opiniones más importantes de Juntos por el Cambio”.

Por otra parte, se alejó de las declaraciones del ex mandatario, quien reivindicó al ex presidente Carlos Menem. “Quien había resuelto los problemas de la grieta fue Menem, que cada vez va ser más reivindicado con el tiempo”, manifestó Macri.

Ante esto, Morales dijo que "hace una revisión histórica, reivindica a Menem y al neoliberalismo de la década del 90, pero ahí estuvimos en espacios diferentes, él estaba en otro lado”, recordó.

También cuestionó duramente la gestión presidencial de Cambiemos. "Uno de los reproches, que se lo dije al propio Mauricio y al Pro, es que resulta que éramos el equipo maravilla, el mejor de todos los tiempos, y mire cómo nos fue. Hicimos cosas bien, pero también cosas mal por eso la gente votó en contra. No es que el pueblo se equivocó”, dijo Morales.