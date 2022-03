Productores, en Rosario de la Frontera: "Este es el primer paso", avisan en la Sociedad Rural de Tucumán

La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) convocó a una movilización -sin corte de ruta- este miércoles, en la localidad salteña de Rosario de la Frontera, para expresar su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional que, advierten, genera perjuicios en ese sector de la producción.

"La paciencia estaba prácticamente agotada. El Gobierno, ante los comunicados y declaraciones de prensa que hacemos, no escucha, y lo que es peor, hace lo contrario. Nos parece que este primer paso que estamos dando, de salir a las rutas, sin cortarla, sino a contar la verdad, nos parece apropiado, oportuno; este primer paso es el que había que hacerse, y no estamos dispuestos a que el Gobierno nos quiera arrodillar", manifestó el presidente de la SRT, Sebastián Murga, en diálogo con LA GACETA.

Sebastián Murga.

Ante una consulta, el dirigente ruralista advirtió que la movilización "no es sólo por las retenciones". "Es una suma de acciones por parte del Gobierno nacional, y de los provinciales que hacen silencio, que comienzan cuando aumentaron las retenciones; cuando intentaron intervenir el mercado del maíz; cuando intentaron avanzar sobre la propiedad privada en Vicentin; con la cupificación de la exportación de la carne; con los problemas recurrentes que tiene la lechería; son muchísimas situaciones en distintas (ramas de la producción)", explicó Murga.

Otro punto que el presidente de la SRT considera clave explicar ante la ciudadanía es que los productores "no formamos precios", sino que "se disparan por una inflación desenfrenada". "Y una de las causas (de esa inflación) es que los Gobiernos nacional y provincial no están dispuestos a achicarse", añadió. Y sostuvo que las cuentas no cerrarán "por más que intenten recaudar, si es que no reducen los gastos". Por ello, instó a "terminar con los gastos políticos".

Murga describió el estado de ánimo de los productores como "de agotamiento". "No sé si llamarle bronca, pero sí hay mucho cansancio por tener que soportar esto. Este es uno de los pasos que estamos dando; hemos convocado a esta movilización porque la Sociedad Rural de Tucumán entendió que no se podía seguir con documentos y declaraciones, se debía dar un primer paso. Y vamos a acompañar todas las expresiones que sean genuinas. Por eso, si hay que ir el 23 (de abril) a la marcha (nacional de ruralistas en Buenos Aires), ahí estaremos. Y seguiremos viendo cuáles son las modalidades que tenemos que tomar para que este gobierno revierta de persistir en en estas decisiones", remarcó.