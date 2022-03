Premios Oscar: inclusión, diversidad y Oriente más cerca

El final de fiesta de la 94a entrega de los Oscar requirió doble intérprete: de inglés y de un exultante lenguaje de señas. “CODA”, la historia de una joven, única persona oyente en su familia sorda, triunfó como Mejor película.

- El filme de Sian Heder de dio un codazo a la gran favorita, “El poder del perro”, y salió a festejar por haber ganado los tres premios a los que optaba: Mejor guión adaptado y Mejor actor de reparto para Troy Kotsu, haciendo historia como el primer intérprete sordo que gana el Oscar y logrando vencer a fuertes contendientes de estudios tradicionales de Hollywood. La película independiente, que compró Apple, es la primera de plataformas de streaming que gana el premio máximo de la Academia.

- La tercera es la vencida y la diosa Jessica Chastain se llevó el Oscar a la Mejor actriz por su papel en “The Eyes of Tammy Faye”, con un alegato a favor de la causa LGTBQ+ en su discurso.

- No se sabe si los nervios por la piña que le dio a Chris Rock pesaron más que haber ganado -tal como estaba previsto- el Oscar a Mejor actor por “King Richard”, pero Will Smith lloró a moco tendido al recibirlo, y arguyó una dudosa defensa del amor.

- Demasiado cantado fue el Oscar a la Mejor canción original de “No Time To Die”, de Billie Eilish y su hermano, Finneas O’Connell, y encima la jovencísima cantante, esta vez de pelo azabache sin raíces verdes, lo interpretó dulcemente en vivo.

- Tal como estaba previsto, “El poder del perro” le dio a Jane Campion el Oscar a Mejor director o, mejor dicho, directora, al ser la tercera mujer que obtiene la preciada estatuilla.

- Oriente pisa cada año más fuerte en Hollywood: la japonesa “Drive my car” cumplió los pronósticos de convertirse en el Mejor filme internacional.

- De manual es el Oscar a “Encanto” como Mejor película animada. En esta categoría la Academia ya debería aclarar que no tiene en cuenta el material que no tenga el sello Walt Disney Animation Studios.

- Ariana DeBose, Oscar a la Mejor actriz de reparto por su Anita en “West Side Story”, vuelve a hacer historia, como Rita Moreno hace 60 años (el mismo premio por el mismo papel). Esta vez la actriz queer bajó línea como activista y defensora de los derechos LGTBQ+ en su vehemente discurso de agradecimiento enfundada en su tres piezas rojo.

- La gran perdedora fue “El poder del perro”, que humillaba con sus 12 nominaciones, pero sólo obtuvo Mejor dirección.

- A “Dune” se la veía venir por los premios técnicos, y así ocurrió: de las 10 nominaciones triunfó en seis categorías. Cada uno de sus ganadores agradeció y saludó efusivamente al director, Denis Villeneuve, el no nominado que cada vez resaltaba más en su esmóquin blanco.

En definitiva, pese al retiro de ocho premios del vivo y de las intenciones de aligerar la ceremonia, la del domingo sobrevoló el sopor de la mecánica de entrada de presentadores, discurso, chascarrillo, entrega de estatuilla y agradecimiento con el consabido “¡Oh my God!”.

Ahora, lo que se dice show, en la capital mundial del show, lo aportaron Beyoncé con su staff amarillo pastel en la cancha de tenis; “We Don’t Talk About Bruno”, canción que aunque no estaba nominada llenó de color el escenario con Luis Fonsi, Becky G y la rapera Megan Thee Stallion; Sebastián Yatra con “Dos oruguitas”; Reba McEntire con su sentido “Somehow You Do” y hasta el rítmico coro que acompañó, bailando y cantando, el In Memoriam.