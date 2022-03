Turf: por el buen camino

Demostró que pasa por un gran momento. Prohibition sacó a relucir toda su calidad para adjudicarse el especial “Antonio Zamora López”, la carrera más importante de la reunión de ayer en el hipódromo tucumano. Muy bien conducida por el jinete Arnaldo Maximiliano Lastra, la tordilla de César “Rulo” Assad derrotó por dos cuerpos al ascendente Dipinto, en el tiempo de 1’30”3/5 para los 1.500 metros.

“Sabía que la carrera iba a ser difícil por la calidad de los participantes. Y realmente fue así, porque mi yegua tuvo que dar todo para lograr la victoria”, dijo “Wily” Lastra, que fue clave en el triunfo de la defensora de la caballeriza “Don Antonio”.

End Violence y Dipinto lucharon palmo a palmo por el primer lugar desde que se abrieron los partidos y cuando parecía que el pupilo del stud “Catarito” se iba en busca del éxito, apareció en acción Prohibition. “La prueba se hizo ligera en los primeros metros. Me sacaron mucha ventaja y en un momento pensé que no iba a poder alcanzar a Dipinto. Faltando 250 metros para el disco recién me ilusioné, porque mi yegua arrancó con mucha fuerza”, reveló Lastra sobre la yegua que es propiedad de Luis Zamora. “Estoy muy contento con este triunfo, que es el fruto del trabajo diario. Quiero agradecer a la familia Zamora que confía en mí y me da la posibilidad de montar a Prohibition, que es una yegua de mucha calidad”, concluyó el jinete de la hija de Mount Nelson.

Tres rodadas

Durante la jornada de ayer rodaron los jinetes Cristian Rojas, Lucas Díaz y José Vizcarra. El que sacó la peor parte fue Rojas, según explicó el traumatólogo Marcelo Peralta. “Sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Quedó internado en terapia intensiva de un sanatorio privado, donde debido a que realizó una convulsión fue trasladado a una sala de terapia. Está en observación. Díaz y Vizcarra solamente sufrieron traumatismos menores”, contó Peralta.