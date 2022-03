Rusia le respondió a Biden y aumentaron las tensiones

Luego del discurso del presidente estadounidense Joe Biden, en el que se refirió a Vladimir Putin y dijera “por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, emitió una contundente respuesta. “Eso no le corresponde a Biden decidir. El presidente de Rusia es elegido por los rusos”, sostuvo Peskov en una entrevista con la agencia Reuters.

La dura declaración de Biden se había producido en el marco de un discurso pronunciado en Varsovia, frente a cientos de polacos y refugiados ucranianos. La declaración contra Putin reflejó un cambio significativo en el enfoque estadounidense hacia Rusia, ya que funcionarios estadounidenses habían expresado en ocasiones anteriores que sacar a Putin del poder no era su objetivo.

Biden criticó duramente a Putin, a quien llamó dictador por su “obsceno” intento de justificar la invasión a Ucrania bajo el pretexto de “desnazificar” a ese país. También se dirigió al pueblo ruso: “siempre les he hablado directa y honestamente a ustedes. Permítanme decirles esto, si pueden escucharlo: ustedes, los rusos, no son nuestro enemigo. Me niego a creer que ustedes le den la bienvenida al asesinato de niños y abuelos inocentes. O que acepten que hospitales, escuelas, o salas de maternidad, por el amor de Dios, sean golpeados con misiles y bombas rusas”.

Además, Biden consideró injustificable que los civiles no puedan huir del conflicto, o que haya cortes de suministros y hambre en Ucrania. “Millones de familias están siendo expulsadas de sus hogares, incluida la mitad de los niños de Ucrania. Estas no son las acciones de una gran nación”, expresó.

También, desde el Palacio Real de Varsovia, el presidente norteamericano advirtió que habrá consecuencias si las tropas rusas violan un solo centímetro del territorio de la OTAN Momentos antes, al visitar refugiados ucranianos en Varsovia, había descripto a Putin como “un carnicero”.

La Casa Blanca

Tras la repercusión de estos dichos, un oficial de la Casa Blanca trató de bajarles el tono, sosteniendo que Biden no apoya un cambio de régimen en Rusia. “Lo que el presidente quiso decir es que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o en la región. No estaba hablando del poder de Putin en Rusia ni de un cambio de régimen”, sostuvo un funcionario.

Desde que comenzó la invasión a Ucrania, el gobierno de Biden se ha esforzado para evitar -y ni siquiera insinuar, por la gravedad del tema- que el cambio de régimen es un objetivo de Occidente como respuesta a la agresión rusa.

Advertencias

Pero la declaración de Biden con respecto al territorio que ocupan los aliados de la OTAN no dejó lugar para las ambigüedades. En ese mismo sentido se había referido el día viernes, al hablar con tropas norteamericanas que sirven junto a las polacas para reforzar las líneas de defensa de la OTAN. “Las fuerzas estadounidenses están aquí para defender a los aliados de la OTAN -expresó-. Que no piensen entrar ni un centímetro en territorio de la OTAN. Tenemos la obligación sagrada, bajo el artículo cinco, de defender cada centímetro del territorio de la OTAN con todo el poder de nuestra fuerza colectiva”.

Biden sostuvo que las acciones de Putin tuvieron un efecto inesperado para el líder ruso, ya que terminaron acercando más a los aliados de la OTAN. “En vez de separar a la OTAN, el Occidente se muestra más fuerte y más unido que nunca”, enfatizó.

Ataque a Lviv

Bombardeos a la ciudad del oeste ucraniano

El ejército ruso atacó Lviv, la ciudad que concentra a la mayoría de los desplazados por la invasión. La localidad está en la frontera con Polonia y es camino obligatorio para millones de personas que intentan escapar hacia el país vecino. “El ejército ruso atacó en Lviv. Estamos esperando información de la Administración Militar. Permanezcan en los refugios”, escribió en Twitter el alcalde Sadovyi. Fuentes de la alcaldía informaron que se habían producido tres fuertes explosiones cerca de la ciudad. En el primer ataque, bombardearon un depósito de petróleo y en el segundo, una fábrica que repara tanques. La tercera explosión correspondería a un misil procedente de Bielorrusia que fue abatido en las inmediaciones de Lutsk, aunque las autoridades no lo han confirmado aún.