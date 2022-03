“Taylor Hawkins por siempre”: hicieron un homenaje donde hubiese sido su último escenario

La gira de los Foo Fighters fue interrumpida por una trágica pérdida: la del baterista Taylor Hawkins. Venían de tocar en México, Argentina y Chile. Anoche tenían programada una presentación en el Festival Estéreo Picnic (FEP) en Colombia, para después continuar en Brasil. Ocurrió todo el mismo día: mientras los miles de fanáticos aguardaban la llegada de la banda, los organizadores del festival anunciaron que había ocurrido algo grave que le impedía a Foo Fighters presentarse. Tiempo después, empezó el homenaje al gran baterista.

En medio de tanta tristeza y conmoción, se llenó el escenario de velas y la pantalla mostraba un mensaje que decía “Taylor Hawkins por siempre” mientras sonaba “My hero” de fondo.

En redes sociales se compartieron muchas imágenes de este adiós. Entre ellos, una cuenta de Twitter publicó las imágenes del escenario y escribió “En Estéreo Picnic, una ola de tristeza que asalta a miles de personas de una. Primero el anuncio que habla de una situación grave que le impide tocar a Foo Fighters y luego Black Pumas hace un homenaje explícito. Se prenden velas y “My hero” retumba en todo el Bogotá rockero”.





Coldplay le rindió homenaje a Hawkins

La banda británica Coldplay se encontraba realizando la gira Music of the Spheres en México. En medio de su concierto, Chris Martin, el vocalista de la banda Coldplay, le dedicó “Everglow” a Taylor Hawkins. “Escuchamos que un amigo nuestro, en una gran banda llamada los Foo Fighters, ha fallecido. No estábamos seguros de hablar de eso en el concierto, pero debemos hacerlo porque son nuestros amigos y nos preocupamos por ellos”, indicó el artista.

“Sentimos que debemos mandar amor a los Foo Fighters porque sabemos que era una persona hermosa, así que tocaremos esta canción para los Foo Fighters, y se llama ‘Everglow’”, dijo Martin antes de inundar el Estadio BBVA en Monterrey con el sonido de esta dulce canción dedicada a Hawkins.