Riquelme le regaló "la 10" de Boca a Messi

La de ayer fue una noche especial para Lionel Messi. Después de golear a Venezuela en La Bombonera, la Selección Argentina fue ovacionada por los hinchas. Pero al rosarino le esperaba una sorpresa más.

Ya en el vestuario, se encontró con Juan Román Riquelme, quien le regaló una camiseta de Boca. Y la foto no tardó en hacerse viral, sobre todo entre los fanáticos bosteros.

Ambos futbolistas jugaron juntos en el Mundial 2006, las Eliminatorias, la Copa América 2007 en la que salieron subcampeones en Venezuela y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde se colgaron la medalla dorada.

Messi, que no pasa su mejor momento en Francia por el presente del PSG, se mostró emocionado con el público argentino. "Esperábamos esto. No esperábamos menos de esta gente, después de los últimos momentos que venimos pasando. Hay que disfrutarlo", dijo.

"Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa América. Es un grupo maravilloso. La gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Soy muy agradecido. Me hace bien cada vez que vengo a Argentina. Después de la Copa, mucho más. Todo fluye natural y es más fácil adentro de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Hoy terminamos este último día antes de ir al Mundial. Creo que es la despedida y una manera muy buena", agregó el crack rosarino.