Golpe comando y robo millonario en la capital: “Estamos mal y sin dormir”, dijo una de las víctimas

“Estamos mal y sin dormir”, se lamentó Irma Heredia. La mujer fue una de las víctimas del golpe comando que concretó hoy una banda integrada por unas 10 personas, en la zona sur de San Miguel de Tucumán.

Alrededor de las 1.30, los desconocidos ingresaron a dos viviendas ubicadas en un mismo terreno, en Vicente Gallo al 300, y retuvieron a los ocupantes, entre ellos, mujeres. Se llevaron más de $ 20 millones, aunque el botín se elevaría si sumara el valor de joyas y otros elementos sustraídos. Heredia indicó que la familia "había ganado una carrera de caballos ayer". "Parece que los delincuentes se enteraron de eso porque arrasaron con todo", añadió.

“Entraron a dos casas. Ingresaron a mi vivienda cuando estaba acostada. Al escuchar a los perros (ladrar), me levanté. Ahí, vi a gente en la puerta del dormitorio que me dice: ‘tranquila, tranquila, ya le vamos a contar qué está pasando. Uno de los delincuentes puso la pistola en mi cabeza, comenzó a gritar y me tapó la boca. Luego me llevó a otra habitación donde estaban mis nietas y bisnietas (de 13 y 14 años) y otro hombre”, expresó la mujer en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.

Relató que los atacantes les solicitaban “la plata” y denunció que uno de ellos había "tocado” varias partes del cuerpo de las chicas. “Un delincuente llevó a otro de mis nietos de la casa de mi hijo a mi casa. Ahí dijeron: ‘hasta aquí llegamos’. Se dieron cuenta que estaban manoseando a las chicas”, enfatizó.

La víctima dijo que uno de sus familiares había entregado a la banda un bolso lleno de dinero. Luego, los atacantes se fueron del lugar con celulares y llaves de la camioneta, entre otras cosas.

“Revolvieron todo. Las cómodas (muebles) estaban a pedazos. Abrieron la puerta del placar y me sacaron los ahorros destinados a una operación de mi pierna. Después arrancaron las cadenas, las joyas de mi madre”, dijo en su relato. Se lamentó por la inseguridad que viven en la provincia.