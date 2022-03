Le dieron pocos días de vida y luchó hasta ganar una competencia

Hace tres años, la vida de Agustina Ávila dio un brusco e inesperado giro. Tras padecer constantes hemorragias y dolores, los médicos le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. En ese entonces tenía apenas 20 años y decidió lucharla a pesar de que le habían dado pocos días de vida.

El primer paso fue la quimioterapia y sus efectos colaterales. Agustina Ávila nadaba desde los tres años pero tuvo que dejar en pausa su pasión debido a la gran cantidad de tratamientos y cirugías que le practicaron. “Terminé la quimioterapia, rayos y braquiterapia para principios del 2020. Hasta mediados de ese año estaba bien y todo parecía normal, por lo que volví a nadar, pero noté molestias para respirar y que me faltaba el aire... ¡Volví a dejar pero con mucha impotencia! El 30 de diciembre de 2020 comencé a sentirme mal y volvieron a internarme”, recuerda en una entrevista con Infobae.

Agustina Ávila infobae

Además, la joven recibía transfusiones de sangre constantes. Los tratamientos habían perjudicado el funcionamiento de sus riñones y era difícil conseguir los remedios para su tratamiento porque no ingresaban al país debido a la pandemia. Los médicos buscaron alternativas y Agustina salió adelante.

Poco a poco, y llena de temores, se animó a volver al agua. En esos días, su grupo de amigos comenzó a nadar en aguas abiertas y a organizar competencias. Ellos fueron los primeros en alentarla para que se animara a participar. “¡Sos re buena nadadora! ¡Probá y tirate al agua!”, le aconsejaron. Agustina aceptó el desafío, era el momento de volver a su gran pasión después de tantas internaciones y diagnósticos desalentadores.

“Me tiré y salí enojadísima porque había tragado mucha agua, no veía las boyas mientras nadaba y la había pasado para el culo... Me enojé y me fui. Al rato, se acerca una chica y me pregunta: ‘¿vos sos Agustina?’, le digo que si y pregunto por qué y me dice: ‘¡Loca, saliste primera!’”, revive entusiasmada. En ese momento todo fue una fiesta en la vida de la joven nadadora, que se propuso disfrutar de la vida más allá de las complicaciones de su enfermedad.

Actualmente, Agustina sigue entrenando y va por un nuevo desafío: el viernes 25, volverá a competir en 1500 m de aguas abiertas en Altas Cumbres, que se disputará en el Dique La Viña.