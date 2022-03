La conmovedora historia del jugador de fútbol que no podía pagar la cuota del club

Por su situación económica, la familia de Pablo ya no podía pagar la cuota de la escuela de fútbol y al niño no le quedó otra que dejas los entrenamientos. Como despedida, les envió un triste mensaje por Whatsapp a sus compañeros. El texto se viralizó y el Club Everton, donde el menor practica el deporte, decidió darle una beca.

"Nosotros tenemos un sistema de becas para que ningún chico se quede afuera, somos un club de barrio, nosotros contenemos", explicó el presidente del club, Mariano Fortes, quien además aclaró que en ningún momento tuvo intenciones de que el chico de la séptima división se quede sin jugar con sus amigos, detalla 0221.

El conmovedor mensaje de Pablo

“Quería despedirme de todos, no queríamos esto ni yo ni mis papás pero siempre entendí que si no se puede no se puede, No tengo la suerte que tienen ustedes, mis papás se rompen el alma por darnos las cosas y aunque todos saben que el fútbol es lo que más amo ya no se puede porque es muy caro”, comienza el conmovedor mensaje, según Nuevo Diario.

A continuación agregó: “Por ahí algún día cuando sea grande y trabaje, vuelva y los vuelva a ver, igual si quieren agenden mi número así cuando se acuerden de mí nos juntamos, son un grupo re lindo, desde que empecé nunca hicieron diferencias conmigo".

Luego, cerró con unas palabras que generó la emoción de todos los usuarios de las redes sociales: “Gracias chicos, suerte, como nos decía el profe Julio tenemos que jugar, aprender, pero sobre todo, ser compañeros y divertirnos, los voy a extrañar una banda, gracias de verdad. Cada vez que entren a la cancha yo voy a estar ahí y cuando jueguen de local los voy a ir a ver como hice siempre”.

Tras la viralización de la noticia, la mamá del chico se mostró agradecida por la reacción de la institución y el club y expresó que nunca hubo malas intenciones por ninguna de las partes. "Acabo de hablar con él (el presidente). Nosotros por vergüenza, por no dar problemas, no quisimos decir nada. Creo que ellos han hecho demasiado por el y sabemos que lo quieren mucho", contó.