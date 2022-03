Cifras millonarias: Paulo Londra volvió a la música y rompió records con "Plan A"

Paulo Londra, el trapero furor de Argentina volvió a la escena musical con su sencillo “Plan A” y superó las expectativas de reproducciones. A tan solo 6 minutos del estreno de su nuevo videoclip, el artista cordobés subió a sus redes una captura de las 62. 000 personas que lo estaban viendo en vivo por Youtube. “Los quiero una banda” posteó en sus historias de Instagram.

En menos de 24 horas, el videoclip ya suma más de 16.268.602 de visualizaciones en Youtube y lidera las principales listas de Spotify Argentina.

Incursionando en un nuevo estilo con tintes de rock, Paulo Londra no decepcionó a sus fans que esperaron más de dos años su regreso. Dejando atrás el conflicto legal con su ex productora Big Ligas, el rapero cordobés firmó con el sello Warner Music Latina. La canción “Plan A” fue escrita por él y producida por Federico Vindver y Hot Pug. “La letra de la canción teje una historia de desamor con la cual muchos se podrán identificar: ese momento específico en una relación donde se marca que se aproxima el final”, dice el comunicado de prensa.

Por su parte, Londra manifestó su alegría y agradecimiento a través de un video que publicó minutos después del estreno: “Bueno, al fin ya está afuera, vine a sorprender con un rockcito para que me vean como ´surfeo´ ahí. Espero que les guste y gracias a todos los que me vinieron bancando porque me hacen grande y me hacen disfrutar este momento como nunca”.

Artistas como Lali, Rusherking, Litkillah y estrellas del mundo del fútbol como Rodrigo de Paul, manifestaron su apoyo en el regreso del artista posteando en sus redes la nueva canción y deseándole el mayor de los éxitos.

“Al fin volví y con mi “Plan A” que es sorprenderlos con algo que no hice antes, con más fuerzas que nunca. Gracias a todos, díganme el insípido lírico versátil hábil”, escribió en su cuenta de Instagram, debajo del trailer de su videoclip.