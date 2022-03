La divertida reacción del embajador estadounidense cuando probó el fernet con coca

Marc Stanley, embajador de Estados Unidos, probó el martes pasado, por primera vez, la tradicional bebida cordobesa. En su visita a esa provincia, Stanley se filmó a sí mismo degustando el famoso trago argentino Fernet con Coca y subió su reacción a la cuenta de Twitter. Acompañando la filmación, el embajador sorprendió a sus seguidores y escribió “¿Fernet con Coca? ¡Me encanta!”.

El video dura solamente 22 segundos, pero bastó para hacerse viral entre la comunidad argentina. En el mismo puede verse que el embajador se encuentra en un bar sosteniendo un largo vaso de la bebida alcohólica. “This is my first Fernet ever” (este es mi primer fernet), aclara. Y remarca, a modo de chiste, que fue a esa provincia exclusivamente para tomarlo: “Vine a Córdoba para probar el fernet”, señala. Paradójicamente, puede verse que, junto a él, hay un termo de la marca “Stanley”.

Luego del primer sorbo, y medio indeciso en la aceptación, el embajador dice “I like it” (me gusta). Unos segundos más tarde, entre risas de sus colegas y alentado por su comitiva, da un segundo sorbo al trago y expresa su veredicto final “Yeah, yeah”, expresa con alegría.

Según La Nación, la embajada de Estados Unidos en Argentina informó el lunes través de un comunicado, que el viaje de Marc Stanley a Córdoba iba a ser “su primer viaje al interior del país desde que fue designado al frente de la misión diplomática de Estados Unidos en Argentina”.

El diplomático, muy activo en la red social Twitter, manifestó su entusiasmo por visitar el país y pidió consejos a sus seguidores mediante un tuit: “Qué bueno poder viajar al fin a la tierra del cuarteto y el fernet. ¿Qué más no me puedo perder en esta visita?”. En la primera de sus actividades, visitó al gobernador Juan Schiaretti.