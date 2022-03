Inflación: "Tenemos que ir detrás de los especuladores", advirtió Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández (Frente de Todos) apuntó contra "los especuladores" por las subas de precios de los alimentos, y consideró que frenar la inflación de estos productos de consumo masivo "es una batalla que tenemos que dar entre todos".

En declaraciones a El Destape Radio, el jefe de Estado aseguró que "todo el esfuerzo" apunta a "poner orden" en materia de "precios en la Argentina", en un momento "donde está todo desordenado" producto de la guerra por la invasión rusa en Ucrania.

"Hay que sentarse y ver si podemos renovar en este momento excepcional, como la guerra, un acuerdo entre todos a través del diálogo. Si el diálogo no funciona, no me va a temblar el pulso. Tengo que defender los ingresos de los argentinos", advirtió el mandatario.

Sin embargo, aclaró que "no es una caza de brujas de nadie".

Mientras distintas consultoras anticipan que la Argentina registrará una inflación anual de entre el 50% y el 60%, Fernández consideró que "es una situación realmente compleja".

"Esto es una batalla que tenemos que dar entre todos. Me cuestionan los modos porque no lo digo a los gritos, pero hago lo que hay que hacer", sostuvo el Presidente.

En cuanto a la estrategia para frenar la escalada del costo de vida en el país, indicó que se debe "atender cada" uno de los factores que inciden en esta cuestión. "En el país son muchas las causas. El problema monetario, la vinculación con los formadores de precios y la inflación autoconstruida. No se puede atacar una sola de las causas. Empezamos el viernes. Ese fue el sentido del mensaje del viernes", sostuvo Fernández en referencia al anuncio de la semana pasada sobre el inicio de la "guerra contra la inflación".

Durante la entrevista, reclamó a los formadores de precios que "cada uno asuma las responsabilidades que tiene".

Además, aseguró que ya se están tomando medidas para reducir la inflación, como la creación de "un fondo para el problema del trigo". "Pero no estamos logrando esa recuperación de poder de compra, porque algunos especulan y suben los precios". "Voy a poner a orden en el tema de los precios", agregó el mandatario.

Por otro lado, Fernández aseveró que “lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver al mismas recetas” que generaron las crisis. Y afirmó que “hay sectores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cuestionan el acuerdo” alcanzado por el Gobierno porque afirman que “se le pide poco” al país.

Además, el jefe de Estado advirtió que, en el acuerdo con el organismo financiero, "no es la única condición para la bajar la inflación, pero sí para bajar el riesgo de devaluación". "Ese es uno de los puntos para combatir la inflación. Estamos trabajando con la cadena de valor y los formadores de precios. También íbamos a llamar a trabajadores y empresarios. No tiene ningún sentido un capitalismo donde los consumidores no accedan a los bienes por el precio de los mismos", aseguró en la entrevista radiofónica. Y agregó: "Tenemos que denunciar a los supermercados que no entienden las cosas e ir detrás de esos especuladores".